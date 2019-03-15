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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Fatih’te hızını alamayan otomobil iki iş yerine daldı Video

Fatih’te hızını alamayan otomobil iki iş yerine daldı Video

İş yerlerinden görüntü

İlk Müdahale Mustafapaşa Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Olay yerinden görüntü
-Caddeden görüntü
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu otomobil önce kaldırıma çıktı daha sonra da iki dükkana çarparak durabildi. Kaza sonrası iş yerlerinde maddi hasar meydana gelirken, kaza da otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay, saat 05:00 sıralarında Fatih Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 FY 0222 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı daha sonra da cadde üzerinde emlakçı ve tesisatçı dükkanına girdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza da yaralanan ve kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazada otomobil içerisinde bulunan ve kazayı yara almadan atlatan iki kişi ise polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Kaza sonrası aracın kaldırılmasının ardından kapanan yol yeniden araç trafiğine açıldı. Kaza nedeniyle iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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