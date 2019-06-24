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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fatih'te hırsızlık zanlıları yakalandı - İSTANBUL İzle

Fatih'te hırsızlık zanlıları yakalandı - İSTANBUL İzle

- Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri Fatih'te hırsızlık zanlıları yakalandıİSTANBUL (AA) - Fatih'te bir evin penceresinden atlayıp kaçan hırsızlık zanlıları mahalle ve bekçiler tarafından yakalandı.Alınan bilgiye göre, 16 Haziran'da saat 07.00'de İskenderpaşa Mahallesi'ndeki bir evin penceresinden atlayıp kaçmaya çalışan şüphelileri fark eden mahalle ve çarşı bekçileri yaşanan kovalamacanın ardından şüphelileri yakaladı.Şüphelilerin üstlerinde ve yakalandıkları çevrede yapılan aramalarda 2 cep telefonu, kapı açmak için kullandıkları aparat ile bin 165 lira ele geçirildi.Gözaltına alınan Mehmet A. (22) ile Yunus K.'nın (24) yoklama kaçağı oldukları belirlendi.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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