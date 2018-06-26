Fatih'te hırsızlık ve kapkaç şüphelisi tutuklandı - İSTANBUL
- Güvenlik kamerası - Şüphelinin tutuklanmasıFatih'te hırsızlık ve kapkaç şüphelisi tutuklandıİSTANBUL (AA) - Fatih'te, hırsızlık ve kapkaç yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 14 Nisan ile 16 Haziran arasında 3 ayrı hırsızlık ve kapkaç olayını gerçekleştiren şüphelinin kimliğini tespit etti.Şüpheli Y.B. (21), polis ekiplerince 16 Haziran'da düzenlenen operasyonda, bir eğlence mekanında yakalandı. Zanlının üst aramasında 502 dolar, 500 lira ve 35 bin Kazak tengesi ele geçirildi.Hakkında 6 suçtan arama kaydı bulunan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B. mahkemece tutuklandı.