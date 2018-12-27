Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Fatih'te hırsızlık operasyonu - İSTANBUL

Fatih'te hırsızlık operasyonu - İSTANBUL

- Hırsızlık anı - Şüphelinin emniyetten çıkarılmasıFatih'te hırsızlık operasyonu - İş yerinden 60 bin lira değerinde 30 cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - Fatih'te bir iş yerinden 30 cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 14 Aralık'ta Fatih'te cep telefonu satan bir iş yerine giren hırsızlar, 60 bin lira değerinde 30 cep telefonu alarak kaçtı.İş yeri sahibi Erdinç T'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.İş yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 3 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden İlhan B'nin (37) adresini tespit eden polis, Vatan Caddesi'nde şüpheliyi yakaladı. İlhan B'nin "iş yerinden hırsızlık" ve "kasten yaralama" suçundan kaydının bulunduğu belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin ise arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Bu arada, söz konusu iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin iş yeri kepengini kırıp içeriye girerek cep telefonlarını aldıkları anlar yer alıyor.

Hırsızlık Operasyonu Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı