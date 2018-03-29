Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Fatih’te helikopter destekli uyuşturucu uygulaması

Fatih’te helikopter destekli uyuşturucu uygulaması

Uygulamadan detay

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Helikopter Lüks Otomobil 

-Araçların aranması

( İSTANBUL )-Lüks araçta uyuşturucu ele geçirildi İSTANBUL

- Fatih’te polisin helikopter destekli yaptığı uygulamada, lüks otomobilde uyuşturucu madde ele geçirilirken, araç içerisindeki 2 kişi de gözaltına alındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Fatih genelinde uyuşturucu uygulaması yapıldı. Yapılan uygulama kapsamında ekipler sokak başlarını tutarak şüpheli görülen araçlar ve şahıslar üzerinde arama gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de uygulama boyunca havada tur atarak karadaki ekiplere destek verdiği görüldü.
Ekipler Derviş Ali Mahallesi’nde şüpheli görülen bir lüks aracı durdurdu. Araç içerisinde bir miktar uyuşturucu madde yakalayan ekipler, içeride bulunan 2 kişiyi de gözaltına aldı. Polislerin çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı