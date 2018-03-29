Fatih’te helikopter destekli uyuşturucu uygulaması

-Araçların aranması



( İSTANBUL )-Lüks araçta uyuşturucu ele geçirildi İSTANBUL



- Fatih’te polisin helikopter destekli yaptığı uygulamada, lüks otomobilde uyuşturucu madde ele geçirilirken, araç içerisindeki 2 kişi de gözaltına alındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Fatih genelinde uyuşturucu uygulaması yapıldı. Yapılan uygulama kapsamında ekipler sokak başlarını tutarak şüpheli görülen araçlar ve şahıslar üzerinde arama gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de uygulama boyunca havada tur atarak karadaki ekiplere destek verdiği görüldü.

Ekipler Derviş Ali Mahallesi’nde şüpheli görülen bir lüks aracı durdurdu. Araç içerisinde bir miktar uyuşturucu madde yakalayan ekipler, içeride bulunan 2 kişiyi de gözaltına aldı. Polislerin çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

