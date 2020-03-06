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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Fatih’te genç kız evinde ölü bulundu

Fatih’te genç kız evinde ölü bulundu

Bina görüntüsü

Genç Kız Polis Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri 

-Polis
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te bir bankada çalışanı 32 yaşlarındaki genç kız evinde göğsünden bıçaklanmış şekilde bulundu. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, ekiplerin çalışması devam ediyor. Olay, Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşıkpaşa Sokakta Meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 32 yaşındaki bir banka çalışanı Pınar Baykan sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, göğsünden bıçaklanan Baykan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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