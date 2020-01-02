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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Fatih'te gecekondu yangını

Fatih'te gecekondu yangını

Olay yerinden görüntü

Sağlık Ekibi Gecekondu Yangına Müdahale 

-yangından ve dumanların yükselmesinden detay
-yangına müdahale
-detaylar

( İSTANBUL -1) İSTANBUL

- Fatih'te Hırka-i Şerif Mahallesi'nde bir gecekonduda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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