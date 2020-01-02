Fatih'te gecekondu yangını

-yangından ve dumanların yükselmesinden detay

-yangına müdahale

-detaylar



( İSTANBUL -1) İSTANBUL



- Fatih'te Hırka-i Şerif Mahallesi'nde bir gecekonduda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.



loading...