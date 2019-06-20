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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fatih'te gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralı - İSTANBUL Video

Fatih'te gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralı - İSTANBUL Video

- Yanan yerden detayFatih'te gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralıİSTANBUL (AA) - Fatih'te iki katlı gecekonduda meydana gelen yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Mevlanakapı Mahallesi Kaledibi Sokak'ta iki katlı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesi nedeniyle yangın yan taraftaki gecekonduya da sıçradı.Yangını gören mahalleli polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü.Yangında gecekondudan çıkamayan Bülent Öztü (69) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Polis Gecekondu 

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