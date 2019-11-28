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28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fatih'te gecekondu alev alev yandı, itfaiye eri çatıdan düştü

Fatih'te gecekondu alev alev yandı, itfaiye eri çatıdan düştü

Çatıdan görüntü

Polis Gecekondu Gesi İtfaiye Eri Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Alevlerden görüntü
-Yaralanan itfaiye erinden görüntü
-Sokaktan görüntü
-İtfaiye erinin sedye ile taşınması
-detaylar

( İSTANBUL -TOPLU)- Alevlere müdahale eden itfaiye eri çatıdan düştü İSTANBUL

- Fatih'te 2 katlı bir gecekondunun çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan çatıya müdahale eden itfaiye personeli çatıdan düşerek yaralanırken, yangın nedeniyle sokakta panik yaşandı. Yangın, saat 14:30 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi Mumhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı gecekondunun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduya müdahale etti. Alevlere müdahale eden bir itfaiye personeli dengesini kaybetmesi sonucu çatıdan zemine düştü. Arkadaşları itfaiye erinin yardımına koşarken itfaiye erleri arasında kısa süreli panik yaşandı. Yaralanan itfaiye eri daha sonra arkadaşlarının yardımıyla sedye ile ambulansa taşındı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından sokak üzerinde yaşanan panik sona ererken yangın sonrası gecekondunun çatısında maddi hasar meydana geldi.
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