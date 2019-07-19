Fatih'te evlere dadanan hırsızlar, polis tarafından yakalandı İzle

-Zanlıların apartman dairelerinin kapılarını açıp evlere girmeleri

-Zanlıların emniyetten adliyeye sevk edilişi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’un Fatih ilçesinde girdikleri evlerden maddi değeri yüksek çok sayıda eşya çalan hırsızlar, son işlerinde polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz sabah saatlerinde Aksaray’da bir apartmana gelen hırsızların ‘plastik kart’ yöntemiyle dairelere girdiğini ihbar aldı. Hemen harekete geçen polis, söz konusu binaya gelerek hırsız aramaya başladı.

Bu sırada 2 kişi binanın merdivenlerinden hızla inerek kaçmaya başladı.

Kaçan kişileri takibe alan polis, kovalamaca sonucu Tekin N.(31) ve Mehmet Emin K.(28) adlı zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan 2 şüphelimin, daha önce aynı ilçede 3 ayrı evden hırsızlık ve 2 hırsızlık teşebbüsünün failleri olduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemleri tamamlanan zanlılar sağlık kontrollerinden adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli de tutuklandı. Öte yandan ilçede yaz mevsiminde insanların tatilde olma ihtimallerini fırsat bilen 2 hırsızın, girdikleri apartmanlarda kapıları ‘kart’ yöntemiyle açmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlılar, dairelerin kapılarını ‘plastik kart’ kullanarak açıp evlere girdikleri görülüyor. (SK-ÖFA

