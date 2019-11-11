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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fatih'te evde ölü bulunan kardeşler son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşlerin naaşını maskeli AFAD ekibi taşıdı

Fatih'te evde ölü bulunan kardeşler son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşlerin naaşını maskeli AFAD ekibi taşıdı

Cenazelerden görüntü

Cenaze Cenaze Namazı Helal 

-Cenaze namazı
-Genel Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş, Fındıkzade Albayrak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşlerin naaşını ise maskeli AFAD ekibi taşıdı. Fatih Molla Gürani mahallesi'nde bir dairede ölü bulunan Cüneyt(48), Oya(54), Kamuran(60), Yaşar(56) Yetişkin isimli kardeşler için cenaze töreni düzenlendi.
İkindi namazına müteakiben Fındıkzade Albayrak Camii'nde düzenlenen törene, aile dostu Serpil Alkan, Avukatı Aydın Egemen, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kardeşlerin naaşı alınan helalliğin ardından maskeli AFAD ekibi tarafından taşındı. Cenazeler defnedilmek üzere Ayazağa mezarlığına götürüldü. (AY-ZA-
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