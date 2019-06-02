Fatih’te ev ve iş yerlerine dadanan hırsızlar kamerada İzle



- İstanbul’un Fatih ilçesinde 6 ev ve 1 iş yerini soyan R.K. (18) ve S.D. (25) isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslardan S.D.’nin 5 ayrı suçtan arandığı öğrenilirken, üstünden sahte kimlik çıktı. İstanbul’un Fatih ilçesinde iş yeri ve evleri soyan hırsızlar yakalandı. Yakalanan şahıslardan S.D.’nin 5 ayrı suçtan arandığı öğrenilirken, üzerinden sahte kimlik çıktı. Güvenlik kameralarından tespit edilen R.K. (18) ve S.D. (25) yakalanmalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

