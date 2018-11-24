Fatih'te eğlence mekanlarına denetim

-detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Fatih'te polis ekiplerince umuma açık eğlence mekanlarına yönelik denetleme yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 21 Kasım'da Fatih Galata Köprüsü civarında umuma açık eğlence mekanlarına yönelik denetleme yapıldı. Yapılan denetimlerde 3 adet tabanca, 5 adet şarjör, 47 adet fişek, 1 adet tüfek, 51 adet kartuş, 6 kilogram kaçak nargile tütünü, 0,5 gram kubar ele geçirildi. İş yerlerine toplamda 30 bin 44 TL para cezası uygulandı. Yakalanan E.G., H.Ö., F.B., V.A., M.M.K., U.Ö. ve Ç.Ö. isimli erkek şahıslara ise “5607 sayılı kanuna muhalefet” suçundan işlem yapıldı. Azerbaycan uyruklu A.A. isimli bir kadına da vize ihlalinden idari işlem yapılarak sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

