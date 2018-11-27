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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Fatih'te depo yangını - İSTANBUL

Fatih'te depo yangını - İSTANBUL

- Olay yeri - İtfaiye ekiplerinin çalışmasıFatih'te depo yangını - Tekstil firmasına ait kumaş deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüİSTANBUL (AA) - Fatih'te bir tekstil firmasına ait kumaş deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Balipaşa Caddesi'ndeki depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, deponun kepenkleri kapalı olduğu için içeri giremedi.Bunun üzerine motorlu testereyle kepenkleri kesen ekipler, camları kırıp içeri girerek yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.Yangın sonucu depoda büyük çapta hasar oluştu.

Yangına Müdahale 

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