Fatih'te denize düşen kişi kurtarıldı - İSTANBUL Haberi
- Şahsın ambulansa binişi - Genel görüntülerFatih'te denize düşen kişi kurtarıldıİSTANBUL (AA) - Fatih'te denize düşen İran uyruklu bir kişi, polis ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Çatladıkapı sahilinde İran uyruklu Jawad Jagri (21), dengesini kaybederek denize düştü.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Boğulma tehlikesi geçiren Jagri, deniz polisi tarafından sudan çıkarıldı.Jagri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.