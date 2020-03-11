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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu

Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu

Deniz polisinden görüntü

Polis Sağlık Ekipleri 

-Sahil Güvenlikten görüntü
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Cesetten görüntü
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih'te Sarayburnu'nda vatandaşlar sahilde bir erkek cesedine rastladı. Polis tarafından denizden çıkarılan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay, saat 16:00 sıralarında Fatih Sarayburnu sahilinde bulunan vatandaşlar denizde hareketsiz halde olan bir kişinin olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs cesedi Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denizden çıkarıldı. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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