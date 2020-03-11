Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Fatih’te dehşet evi

Fatih’te dehşet evi

Olayın gerçekleştiği binadan görüntü

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası İtiraf Cep Telefonu 

-Şahısların yakalandığı sokaktan görüntü
-Elleri bant ile bağlanan Pakistan Uyruklu şahısların fotoğrafı Şahısların kaçarken güvenlik kamerası görüntüsü Diğer ve genel detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Yabancı uyruklu şahısların ellerini ve ayaklarını bağladılar- Kendilerine polis süsü veren gaspçılar bekçiye yakalandı İSTANBUL

- Fatih’te kendilerine polis süsü vererek bir eve giren 4 şahıs, evde bulunan Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 kişiyi koli bandıyla bağladı. Yabancı uyruklu şahısların cep telefonu ve paralarını alan şahıslar, kaçmaya çalıştıkları sırada sokakta devriye gezen bekçilere yakalandı. Olay, dün gece Fatih Nişanca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece kartalları olarak bilinen bekçiler gece saatlerinde devriye görevini sürdürdüğü esnada sokak üzerinde 4 şahıs ile karşılaştı. Şahıslar bekçileri gördükten sonra kaçmaya başladı.
Bekçilerin ‘Dur’ ihtarına uymayan şahıslar kaçmaya devam etti. Kovalamaca sonucu yakalanan Rifakit A., Sercan D., Mücahit G., ve Hamdullah G.’nin üst aramalarında üzerlerinde 9 adet cep telefonu, silah, bıçak ve 825 TL para çıktı. Bekçiler GBT sorgulaması yaptığı esnasında binadan sesler geldi Bekçiler yakalanan şahısların GBT sorgulamasını yaptığı esnada sokak üzerindeki bir binadan yardım çığlıkları duyuldu. Çığlıkları duyan bekçiler binaya girdiklerinde elleri ve ayakları koli bandı ile bağlanmış Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 şahısla karşılaştı. “Polis bizi dövdü, telefon ve paralarımızı zorla aldı” Elleri ve ayakları bağlanan yabancı uyruklu şahıslar bağırarak, “Polis bizi dövdü, cep telefonlarımızı ve paralarımızı zorla aldı” dedi.
Şahısların elleri ve ayaklarını çözdükten sonra evden çıkaran bekçiler yakalanan diğer şahıslarla bir araya getirdi. Polis süsü vererek yabancı uyruklu şahısları gasp eden Rifakit A., Sercan D., Mücahit G., ve Hamdullah G., burada suçlarını itiraf ederken, şahıslar daha sonra ifadeleri alınmak üzere Fatih’te bulunan Kumkapı Polis Karakoluna götürüldü. (SB- ÖY-ZA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Annelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdüAnnelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdü
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı