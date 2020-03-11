Fatih’te dehşet evi

-Şahısların yakalandığı sokaktan görüntü

-Elleri bant ile bağlanan Pakistan Uyruklu şahısların fotoğrafı Şahısların kaçarken güvenlik kamerası görüntüsü Diğer ve genel detay



( İSTANBUL - ÖZEL)- Yabancı uyruklu şahısların ellerini ve ayaklarını bağladılar- Kendilerine polis süsü veren gaspçılar bekçiye yakalandı İSTANBUL



- Fatih’te kendilerine polis süsü vererek bir eve giren 4 şahıs, evde bulunan Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 kişiyi koli bandıyla bağladı. Yabancı uyruklu şahısların cep telefonu ve paralarını alan şahıslar, kaçmaya çalıştıkları sırada sokakta devriye gezen bekçilere yakalandı. Olay, dün gece Fatih Nişanca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece kartalları olarak bilinen bekçiler gece saatlerinde devriye görevini sürdürdüğü esnada sokak üzerinde 4 şahıs ile karşılaştı. Şahıslar bekçileri gördükten sonra kaçmaya başladı.

Bekçilerin ‘Dur’ ihtarına uymayan şahıslar kaçmaya devam etti. Kovalamaca sonucu yakalanan Rifakit A., Sercan D., Mücahit G., ve Hamdullah G.’nin üst aramalarında üzerlerinde 9 adet cep telefonu, silah, bıçak ve 825 TL para çıktı. Bekçiler GBT sorgulaması yaptığı esnasında binadan sesler geldi Bekçiler yakalanan şahısların GBT sorgulamasını yaptığı esnada sokak üzerindeki bir binadan yardım çığlıkları duyuldu. Çığlıkları duyan bekçiler binaya girdiklerinde elleri ve ayakları koli bandı ile bağlanmış Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 şahısla karşılaştı. “Polis bizi dövdü, telefon ve paralarımızı zorla aldı” Elleri ve ayakları bağlanan yabancı uyruklu şahıslar bağırarak, “Polis bizi dövdü, cep telefonlarımızı ve paralarımızı zorla aldı” dedi.

Şahısların elleri ve ayaklarını çözdükten sonra evden çıkaran bekçiler yakalanan diğer şahıslarla bir araya getirdi. Polis süsü vererek yabancı uyruklu şahısları gasp eden Rifakit A., Sercan D., Mücahit G., ve Hamdullah G., burada suçlarını itiraf ederken, şahıslar daha sonra ifadeleri alınmak üzere Fatih’te bulunan Kumkapı Polis Karakoluna götürüldü. (SB- ÖY-ZA-



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