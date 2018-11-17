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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Fatih’te dairede korkutan yangın: 2'si çocuk, 3 kişi kurtarıldı İzle

Fatih’te dairede korkutan yangın: 2'si çocuk, 3 kişi kurtarıldı İzle

Çocukların ve kadının kurtarılışı

Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri Trol 

-Yanan daireden görüntüler
-Röportajlar

( İSTANBUL )- Fatih’te korkutan yangın mahalleliyi sokağa döktü İSTANBUL

- Fatih’te bir binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Üst katlarda yaşayan 2’si çocuk 3 kişi itfaiye görevlilerince kurtarıldı. Yangın, Yavuz Selim Mahallesi Ali Naki Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki dairede saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu kişilerin kaldığı dairede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanma meydana geldi. Yangın kısa süre içerisinde bütün daireyi etkisi altına aldı. Daireden çıkan dumanlar üst katlara doğru yükselerek apartmanı sardı. Şans eseri dairede kimsenin olmaması herhangi bir yaralanmayı önledi. 2’si çocuk, 3 kişi kurtarıldı Apartmanı saran dumanlar nedeniyle üst katlarda yaşayan vatandaşlar dışarı çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak apartman sakinlerini merdiven aracıyla tahliye etti. Dumandan etkilenen 2’si çocuk, 3 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Mahalleli sokağa döküldü Yangından dolayı mahalle sakinleri sokağa döküldü. Binada yaşayan kadınlar, korkuya kapılarak gözyaşlarını tutamadı. Polis ekipleri de olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeninin yapılan incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.
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