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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Fatih'te çöken yol, trafik yoğunluğuna neden oldu - İSTANBUL

Fatih'te çöken yol, trafik yoğunluğuna neden oldu - İSTANBUL

- Genel detaylar - Çöken yoldan görüntülerFatih'te çöken yol, trafik yoğunluğuna neden olduİSTANBUL (AA) - Fatih'teki bir caddede çöken yol nedeniyle bölgede trafik yoğunlaştı.Alınan bilgiye göre, Küçük Langa Caddesi Samatya istikametindeki yolda, dünkü aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi.Çökme nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bu durum cadde civarında trafik yoğunluğuna sebep oldu.Bu arada, yolun çöktüğünü bilmeden caddeye giren 2 tır sürücüsü zor anlar yaşadı. Uzun süre yolda mahsur kalan araçlar, büyük uğraşlar sonucunda manevra yaparak caddeden çıkmayı başardı.Çökme nedeniyle kanalizasyon borularının da hasar gördüğü yolda, İSKİ ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kanalizasyon Trafik Yoğunluğu Aşırı Yağış 

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