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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fatih’te çıkan kavgada Cezayirli şahıs öldürüldü

Fatih’te çıkan kavgada Cezayirli şahıs öldürüldü

sokaktan görüntü

İlk Müdahale Hastane Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-olay yerinden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih Mimar Kemalettin Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı. Yaralanan 32 yaşındaki Cezayir uyruklu şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, saat 23.20 sularında Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi Soğan Ağa Cami Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cezayir uyruklu Chems Eddine Aouchar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle sokakta karşılaştığı sokakta henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Çıkan tartışmada Cezayir uyruklu olduğu belirlenen şüpheli ya da şüpheliler, elindeki bıçakla 32 yaşındaki Aouchar’ı yaraladı. Aouchar, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli yada şüpheliler olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Aouchar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri ise, olay yerinde delil ve güvenlik kamerası incelemesi yaparken, kaçan ve Cezayir uyruklu olduğu belirtilen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çalışma başlattı. (MT-
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