Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Fatih’te çıkan kavgada 18 yaşındaki genç öldürüldü

Fatih’te çıkan kavgada 18 yaşındaki genç öldürüldü

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Zarar gören ev ve otomobilden görüntü
-Polislerin çalışmalarından görüntü
-Röportaj
-Genel ve detay görüntü

( İSTANBUL )- Gece saatlerinde yaşanan kavga sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı İSTANBUL

- Fatih’te aralarında husumet olduğu kişiler arasında çıkan olayda 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Sokak üzerinde bulunan bir eve isabet eden kurşundan da bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, gece saat 01.00 sıralarında Fatih Zeyrek Mahallesi Hasanbaba Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir kişinin yanına otomobil ile aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen kişiler yaklaştı. Otomobil içindeki kişiler yanında getirdikleri silah ile 18 yaşındaki M.Y.Ö. isimli gence kurşun yağdırdı. Daha sonra vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden M.Y. Ö. isimli kişi olay yerinden kaçmaya başladı.
Bir süre kaçtıktan sonra yere yığılan kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Bu sırada mermilerin isabet ettiği bir evdeki kadın da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sokak üzerinde bulunan apartmanın camı ve park halindeki bir otomobilin ise cam, kapı ve lastiklerindeki mermi izleri ise dikkat çekti. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen bir mahalle sakini de, “Ben yukarıda oturuyordum. Silah seslerini duydum. Olay yerine geldiğim zaman bir kişi yerde yatıyordu kanlar içindeydi. Ona müdahale ettik kanları hala ellerimde duruyor. Kalbi durmuştu, kalbini çalıştırdık, hastaneye yetiştirdik. Diğer öbür ablamız da o da kolundan yaralandı. Ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri, bir kişiyi öldüren, bir kadını yaralayan ve maddi hasara zarar verip otomobil ile olay yerinden kaçan şüpheli grubu yakalamak için çalışmalara başladı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı