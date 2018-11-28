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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fatih’te çığlık atan kadın sürücünün akademisyen olduğu ortaya çıktı

Fatih’te çığlık atan kadın sürücünün akademisyen olduğu ortaya çıktı

Cep telefonu görüntüleri

( İSTANBUL )- Kadına 578 lira idari para cezası kesildi İSTANBUL

Para Cezası Öğretim Görevlisi Emniyet Kemeri Cep Telefonu Kadın Sürücü 


- Ayvansaray’da trafik uygulamasına kendisine para cezası kesen memurlara çığlık atan kadının özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Özlem Atan T. olduğu ortaya çıktı. Akademisyene, seyir halinde telefon ile konuştuğu, emniyet kemeri takmadığı ve muayenesiz araçla trafiğe çıktığı için 578 lira idari para cezası kesildiği belirlendi. Fatih Ayvansaray Caddesi üzerinde geçtiğimiz 1 Kasım Perşembe günü saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil ile seyir halinde cep telefonu ile konuşan kadını durdurmuştu. Kendisine “seyir halinde telefon ile konuşmak”, “emniyet kemeri takmamak” ve “muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkma” suçlarından 578 lira idari para cezası kesilen kadın sürücü, memurlara çığlık atarak tepki göstermiş, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı. Akademisyen olduğu ortaya çıktı Öte yandan olay günü memurlara çığlık atarak yeri göğü inleten sürücünün özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Dr. Özlem Atan T. olduğu ortaya çıktı. Kadının kendisine kesilen cezaları engellemek için çığlık attığı öğrenildi. (DCC-ÖFA
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