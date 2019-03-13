Fatih’te Cezayir uyruklu şahsı öldüren Suriyeliler yakalandı İzle

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Genel detaylar



( İSTANBUL )- İki grup arasındaki intikam yemini kanlı bitti İSTANBUL



- Fatih’te Cezayir uyruklu bir şahsın hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 Suriyeli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklanırken 1 kişi serbest bırakıldı. Fatih, Molla Gürani Mahallesi’nde 5 Mart Salı günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Mahallede bulunan bir bilardo salonunda oyun oynayan Cezayir uyruklu Hıçham Zuozat ve Facıl Bouzanne Suriyeli bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cezayir uyruklu Facıl Bouzanne, Suriyeli Ömer Ramadan’ı bıçaklayarak yaraladı. Yaralama olayından sonra iki grup arasındaki husumet artarak devam etti. Arkadaşlarının bıçaklanan Suriyeliler ise intikam için uygun bir anı kollamaya başladı.

İntikam için harekete geçen Basıl El Hüseyin, Ömer Ramadan, Musa R ve Ali Kessar isimli 4 Suriyeli arkadaş Cezayirli iki kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Suriyeli şahıslar tarafından bıçakla saldırıya uğrayan Hıçgam Zuozat ve Facıl Bouzanne kanlar içinde kalarak yere yığıldı. Saldırganlar kaçarken çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Hıçham Zuoazat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - Şüphelilerin kaçışı güvenlik kamerasında Suriyeli şüphelilerin Cezayir uyruklu iki arkadaşı bıçakladıktan sonra kaçtığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin koşarak olay yerinden kaçtığı görülüyor. Cezayir uyruklu Hıçham Zuozat’ın hayatının kaybetmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarınu inceleme altına alan ekipler kaçan şüphelilerin eşkallerini tespit ederek operasyon için düğmeye basıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda Basıl El Hüseyin, Ömer Ramadan, Musa R. ve Ali Kessar isimli şüpheliler gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler sorguya alındı. Sorguda cinayette kullanılan bıçağı Basıl El Hüseyin’in kullandığı ortaya çıktı. Emniyetteki gerçekleştirilen işlemlerin ardında Basıl El Hüseyin, Ömer Ramadan, Ali Kessar çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken Musa R. isimli şahıs serbest bırakıldı. (ÖFA

