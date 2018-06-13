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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fatih'te ceset bulunması - İSTANBUL

Fatih'te ceset bulunması - İSTANBUL

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiFatih'te ceset bulunması - Bir evin banyosunda, çamaşır makinesinin içinde Tunuslu Rochdi Teboulbi'nin cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - Fatih'te bir evin banyosunda çamaşır makinesinin içinde Tunuslu Rochdi Teboulbi'nin (50) cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde İskenderpaşa Mahallesi Kızanlık Caddesi'ndeki bir evin banyosunda, üzeri betonla kapatılmış çamaşır makinesinde, bavul içinde Teboulbi'nin cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan Muhammed Eymen El M. (31), Sami A. (50) ve Necla M.'nin (30) işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - OlayTunuslu Muhammed Eymen El M'nin polise ihbarda bulunarak, yaklaşık 20 gün önce arkadaşlarıyla Fatih İskenderpaşa Mahallesi Kızanlık Caddesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde kullandıkları sırada, Teboulbi'nin fenalaştığını, kendisine kalp masajı yaptıklarını ancak hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi.Arkadaşlarının ölmesi üzerine korktuklarını, cesedi bir bavula koyup, tamburunu söktükleri çamaşır makinesinin içine bavulla koyup, banyonun zeminine gömdüklerini itiraf etmişti.Muhammed Eymen El M'nin, olaydan sonra Tunus'a döndüğü, birkaç hafta sonra vicdan azabı çekip durumu annesine anlattığı, annesinin durumu polise bildirmesi gerektiğini söylemesi üzerine Türkiye'ye dönüp olayı polise anlatıp ortaya çıkmıştı.

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