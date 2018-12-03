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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Fatih’te çarşaflı bir erkek şahıs mahalle bekçisine ateş açtı

Fatih’te çarşaflı bir erkek şahıs mahalle bekçisine ateş açtı

Polis ekiplerinden görüntü

Polis Kamera Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Özel Harekat Polisleri 

-Olay yeri
-Özel harekat detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih Atikali Mahallesinde çarşaf giyen bir erkek şahıs yol ortasında bağırdıktan sonra bekçi tarafından uyarılınca bekçiye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Bekçinin yara almadığı öğrenilirken polis ekiplerince saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay, Fatih Atikali Mahallesinde Kovacı Camii Sokakta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, çarşaf giyen erkek bir şahıs yol ortasında bağırmaya başladı.
Bu sırada yoldan geçmekte olan izinli bir mahalle bekçisi şahsı uyarmak istedi. Şahıs yanında bulunan pompalı tüfek ile bekçiye ateş açtı. Açılan ateşe bekçi de karşılık verince şahıs olay yerinden kaçtı. Yaşanan olayın ardından olay yerine özel harekat polisleri dahil olmak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelmeye alarak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Bekçinin olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
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