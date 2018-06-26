Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Fatih'te cami bahçesinde erkek cesedi bulundu - İSTANBUL Video

Fatih'te cami bahçesinde erkek cesedi bulundu - İSTANBUL Video

- Olay yeri inceleme ekiplerinin caminin bahçesine girmesi - Ekiplerin olay yeri incelemesi - Adli tıp kurumu aracının olay yerinden ayrılması - Ekiplerin toplanan delilleri taşımalarıİSTANBUL (AA) - Fatih'teki Şehzade Camisi'nin bahçesinde 50'li yaşlarda olduğu değerlendirilen bir erkeğe ait ceset bulundu.Alınan bilgiye göre, bahçede hareketsiz yatan adamı gören caminin güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Polis tarafından yapılan incelemelerde kimliğine dair herhangi bir bulguya rastlanmayan ve 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen bu kişinin vücudunun bazı yerlerinde kesik izleri görüldü.
Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.Söz konusu kişinin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

Polis Olay Yeri İnceleme Otopsi Sonucu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı