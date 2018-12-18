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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Fatih’te bir petshop’ta doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Fatih’te bir petshop’ta doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Güvenlik Önlemi Patlama Sesi Beyaz Eşya Sağlık Ekipleri Doğalgaz Patlaması 

-Görgü tanıklarının açıklamaları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Fatih’te bir petshop’ta doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, Seyyid Ömer Mahallesi, Hüseyin Kazım Sokakta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinde bulunan bir petshop mağazasında doğalgazdan kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Petshop ve yanında bulunan beyaz eşya mağazasında maddi hasar meydana geldi. İçeride canlı hayvanın bulunmaması daha büyük bir olumsuzluğun önüne geçti. Patlamayı duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri hafif yaralanan vatandaşı çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Patlamadan dolayı meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinin çevresini şeritlerle kapatarak herhangi bir olumsuzluğa karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay anını anlatan Ömer Dal, “Bir anda patlama sesi geldi. Arkamıza baktık. İki dükkanında camları ileri doğru püskürmeye başladı.
Hemen itfaiyeyi, polisi ve ambulansı aradık. Bir adam içeriden çıktı. Sırtında camlar vardı. Sonra itfaiye geldi. Yangın çıktı. İtfaiye söndürdü. Dükkanlardan biri petshop diğeri de beyaz eşya dükkanı olarak kullanılıyor” dedi.

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