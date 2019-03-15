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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Fatih'te bir otomobil iki iş yerine girdi: 3 yaralı - İSTANBUL Video

Fatih'te bir otomobil iki iş yerine girdi: 3 yaralı - İSTANBUL Video

- Olay yerinden detay görüntü Fatih'te bir otomobil iki iş yerine girdi: 3 yaralı - Kontrolden çıkıp iki iş yerine giren araçta bulunan 5 kişiden 3'ü yaralandıİSTANBUL (AA) - Fatih’te kontrolden çıkan otomobilin iki iş yerine girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Cerrahpaşa Mahallesi Koca Mustafapaşa Caddesi üzerinde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FY 0222 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir emlakçı ile tesisatçı dükkanına girdi. Kazada, araçta bulunan 5 kişiden 3'ü yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isimleri öğrenilemeyen 3 yaralıyı, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.Kazayı yara almadan atlatan diğer 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kaza nedeniyle iki iş yerinde de hasar oluştu.Kaza nedeniyle cadde bir süre araç trafiğine kapatıldı.Kaza yapan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından cadde tekrar araç trafiğine açıldı.

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Polis Merkezi Sağlık Ekipleri 

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