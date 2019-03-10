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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Fatih’te bir otelde yangın paniği: 20 kişi dumandan etkilendi

Fatih’te bir otelde yangın paniği: 20 kişi dumandan etkilendi

-tahliyeden detaylar

Polis Yangın Paniği Sağlık Ekipleri Elektrik Kontağı Yangına Müdahale 

--itfaiyeden detaylar
--vatandaştan detaylar
--genel görüntü ve detay

( İSTANBUL )- Otelde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı İSTANBUL

- İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan bir otelde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülürken, otelde konaklayan 20 kişi dumandan etkilendi. Edinilen bilgiye göre, Fatih İskender Paşa Mahallesi Şekerci Sokakta bulunan 7 katlı otelin 6'ıncı katındaki bir odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede otelin aynı katı yoğun dumanla kaplandı. Bu sırada otelde bulunan ve dumandan etkilenen 20 kişi tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekipler daha sonra katta duman tahliyesi yaptı. Gördü tanığı Murat Bozan, "Yabancı uyruklu bir şahıs, birden bağırmaya başladı.
Sonra 'yangın var, yangın var' diye bağırdı. Ardından çatıdan dumanlar çıkmaya başladı.
Alevler çıkmadı. Yangının çıkış sebebini elektrik kontağından olduğu söyleniliyor. Bizde kurtarmak için çabaladık. Suratı duman içinde olanlar, is içinde olanlar vardı" dedi.

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