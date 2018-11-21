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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fatih’te bir kadına servis minibüsü çarptı

Fatih’te bir kadına servis minibüsü çarptı

Olay yerinden görüntü

Minibüs Şoförü Polis Merkezi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın 

-Ekiplerden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Fatih’te yaya geçidinden geçen bir kadın servis minibüsünün çarpması sonucu yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, minibüs şoförü emniyete götürüldü. Kaza, akşam saatlerinden Fatih Adnan Menderes Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarından Aksaray istikametine ilerleyen Doğukan D. (22) yönetimindeki 34 NT 0870 plakalı servis minibüsü, Sulukule Caddesine girmek istediği sırada yaya geçidini kullanan Gamze Bulat’a (42) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gamze Bulat servis minibüsünün altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza mahallinde inceleme yapan polis ekipleri, minibüs şoförü Doğukan D’yi polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MB-
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