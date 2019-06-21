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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Fatih’te bir iş hanında yangın İzle

Fatih’te bir iş hanında yangın İzle

İş Hanından görüntü

Polis Sağlık Ekipleri Yaya Trafiği Kışla 

-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-İş yeri çalışanının o anları izlemesi
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL )- Çalıştıkları iş yerindeki yangını söndürme çalışmalarını böyle izlediler İSTANBUL

- Fatih’te bir iş hanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası iş hanında bulunan iş yerlerinde maddi hasar meydana gelirken, iş yeri çalışanları yangını söndürme çalışmalarını endişeli bakışlarla izledi. Yangın, saat 23:30 sıralarında Fatih Süleymaniye Mahallesi İsmetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan 3 katlı bir iş hanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Giriş katında çıkan yangın kısa sürede iş hanı içerisindeki diğer iş yerlerine sıçradı. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonrası yangın tamamen söndürüldü. İş yeri çalışanları yangını endişeli bakışlarla izledi Çalıştıkları iş yerinde yangın ihbarını alan çalışanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını endişeli bakışlarla izlediği görülürken, yangın sonrası iş hanı içerisinde bulunan iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Yangın sonrası sokak üzerinde yaşanan panik ise yangının söndürülmesinin ardından sona erdi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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