Fatih’te bir evde 2'si kadın 4 kişinin cesedi bulundu Video



- Fatih’te komşularının ihbarı üzerine eve gelen polisler, bir evde 4 kişinin cesedine ulaştı. Evdeki yoğun koku üzerine olay yerine AFAD KBRN ekipleri sevk edilirken, polisin incelemeleri sürüyor. Olay, akşam saatlerinde Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesindeki bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev sakinlerine ulaşamayan komşuları şüphelenerek polisi arayıp durumu bildirdi. Olay yerine gelerek çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, evde C.Y., Y.Y., K.Y. ve O.Y. adlı 2 kadın, 2 erkek şahsın cesetlerine ulaştı. Ekipler yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler maske yardımıyla eve girerek cesetler üzerinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.



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