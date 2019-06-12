Fatih’te bayrak asan vinç askıda kaldı Video

-askıda kalan vinçten görüntü

-iskeleye çakılan vinçten görüntü

-vinçten detay görüntüler

-başka yollara yönlendirilen araçlardan görüntü

-vatandaşlarla röp

-kapalı yoldan görüntü

-kurtarma çalışmasından görüntü

-genel ve detay görüntü



( İSTANBUL -EK) -Fatih’te vinç askıda kaldı yol kapandı İSTANBUL



- Fatih Karagümrük’te bayrak asmaya çalışan vincin taşıma sepeti ağırlık yapınca vinç askıda kaldı. Yolun karşı tarafındaki caminin restorasyon iskelesine çakılan vinç nedeniyle iki şerit de kapanırken, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yol açıldı. Olay saat 02.00 sularında Fatih Karagümrük Mahallesi Fevzi Paşa Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bayrak asmaya çalışan 34 RKS 28 plakalı vinç, yan yatarak askıda kaldı. Yan yatan vincin sepeti karşı şeritte bulunan restorasyon halindeki Cedid Ali Paşa Medresesi'nin iskelesine çakıldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk olmaması için yolun her iki şeridini araç ve yaya trafiğine kapattı. Polis gelen araçları alternatif yollara sevk etti. Olayın yaşandığı sırada çevrede çalışan vatandaşlar ise vinç sepetinin iskeleye çarpması nedeniyle panik yaşadı. Askıda kalan vinç, olay yerine sevk edilen iki kepçenin desteğiyle 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Kapanan yol vincin kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

