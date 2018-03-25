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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Fatih'te bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - İSTANBUL İzle

Fatih'te bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - İSTANBUL İzle

- Kaza yerinden görüntülerFatih'te bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralıİSTANBUL (AA) - Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kennedy Caddesi'nden Sirkeci istikametine seyreden Mahmut Cemal Şahin'in kullandığı 34 DV 9405 plakalı otomobil, Sarayburnu mevkisinde kontrolden çıktı.Bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 1 kişi hafif yaralandı.Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Trafik Kazası Bild Trol 

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