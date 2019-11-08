Fatih’te ayakkabı mağazasında hırsızlık kamerada

-Şahsın mağaza içerisinde dolaşması

-Şahsın mağaza çalışanları ile konuşması

-Sandalyede asılı montun ceplerini kurcalaması

-Şahsın cüzdanı alması

-Şahsın iş yerinden uzaklaşması



( İSTANBUL -ÖZEL)- Oyalama taktiği ile 21 bin TL’yi alan şahıs kayıplara karıştı- Kendisini Emniyet Müdürü olarak tanıtan şahıs 21 bin TL’yi alarak kayıplara karıştı İSTANBUL



- Fatih’te kendisini Malatya Emekli Emniyet Müdürü olarak tanıtan bir şahıs, girdiği ayakkabı mağazasında iş yeri çalışanlarını oyalayarak içinde 21 bin TL olan cüzdanı çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, önceki gün Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi’nde bulunan bir ayakkabı mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, sabahın erken saatlerinde mağazaya gelen bir kişi önce kendisini tanıtarak mağaza çalışanlarıyla sohbet etmeye başladı.

Burada mağaza çalışanlarıyla saatlerce sohbet eden şahıs, ‘Oyalama taktiği’ ile iş yeri çalışanına ait montun cebindeki cüzdanı alarak kayıplara karıştı. Kendisini Emniyet Müdürü olarak tanıtmış Mağazaya gelen şahıs, kendisini Malatya Emekli Emniyet Müdürü olarak tanıtarak mağaza çalışanlarıyla sohbet etmeye başladı.

Malatya’da boş bir dükkanı olduğunu, ayakkabı mağazası açacağını bu nedenle İstanbul’a geldiğini söyledi.



Daha sonra mağaza içerisinde bulunan ayakkabı modellerini seçen şahıs, istediği ayakkabı modellerinin mağazada olmayınca diğer mağazalardan alınmasını istedi. Bulunduğu mağazada olmayan ayakkabı modellerinin iş yeri çalışanları tarafından diğer mağazalardan temin edilmeye çalışıldığı esnada dükkan içerisinde kimsenin olmamasını fırsat bilen şahıs masanın olduğu alana doğru yöneldi. 25 bin TL’lik ayakkabı siparişi verdi Malatya’da ayakkabı mağazası açacağını belirterek geldiği ayakkabı mağazasından 25 bin TL’lik ayakkabı siparişi veren şahıs, mağaza çalışanlarının siparişleri hazırladığı esnada gözünü sandalye üzerinde asılı olan monta çevirdi. Hiçbir şey olmamış gibi davranarak mağaza içerisinde dolaşmaya devam eden şahıs, bu süre içerisine mağaza çalışanlarıyla sohbet etti. Daha sonra montun cebinden içerisinde 3 bin 500 Dolar, 40 Euro ve 850 TL’nin bulunduğu cüzdanı alarak mağazadan uzaklaştı. Birkaç kez almayı denedi İş yerinde kimsenin olmadığı anları fırsat bilen şahıs sandalye üzerinde bulunan montun cebindeki cüzdanı almayı denedi. İlk girişimde başarılı olamayan şahıs birkaç kez denedikten sonra mont üzerindeki cüzdanı hızlı bir şekilde alarak cebine koydu. Mağaza çalışanları verilen siparişleri hazırlayarak beklemeye başladı.

Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs uzunca bir süre mağazaya gelmeyince şüphelenen çalışanlar daha sonra güvenlik kameralarını izledi. Güvenlik kameralarını izleyen çalışanlar şahsın cüzdanı çaldığını fark etti. Durumun iş yeri sahibine bildirilmesinin ardından iş yeri sahibi Kumkapı Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı hırsızın, sabahın erken saatlerinde geldiği ayakkabı mağazasında, mağaza çalışanlarını oyalayarak gerçekleştirdiği hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde mağazaya gelen hırsız burada mağaza çalışanları ile sohbet ediyor. Birkaç kez cüzdanı almaya çalışan şahıs başarısız oluyor. Birkaç denemenin ardından içerisinde yaklaşık 21 bin TL olan cüzdanı çalmayı başaran hırsız kayıplara karışıyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



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