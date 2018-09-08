Fatih’te asayiş uygulaması

-Durdurulan araçlar

-Uyuşturucu madde çıkan kişi ve uyuşturucu madde

-Gözaltına alınanlar

-Kişilerin aranması

-Genel ve detay



( İSTANBUL )- Fatih’te düzenlenen asayiş uygulamasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken çok sayıda kişi gözaltına alındı İSTANBUL



- Fatih’te düzenlenen asayiş uygulamasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken çok sayıda kişi gözaltına alındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Aksaray Kumkapı Bölgesinde asayiş uygulaması yaptı. 22.00 ile 00.00 saatleri arasında düzenlenen uygulamaya ilçenin ekipleri, motorize yunus polisleri, çarşı ve mahalle bekçileri katıldı.

Uygulamada şüpheli görülen araçlar ve yoldan geçen şüpheliler didik didik arandı. Durdurulan kişilerin Genel Bilgi Taraması(GBT) yapıldı. Yapılan incelemelerde üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıkan bir kişi gözaltına alındı. Öte yandan uygulama sırasında çeşitli nedenlerden çok sayıda kişi gözaltına alındı.

