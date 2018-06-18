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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Fatih'te apartman dairesinde yangın: 1 ölü - İSTANBUL

Fatih'te apartman dairesinde yangın: 1 ölü - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntülerFatih'te apartman dairesinde yangın: 1 ölüİSTANBUL (AA) - Fatih'te bir apartmanın son katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.Aksaray Mahallesi Sulu Bostan Sokak'taki 4 katlı apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler, içeride kalan Turan Özyener'in (85) hayatını kaybettiğini belirledi. Yan taraftaki binada oturan ve olay yerinde fenalık geçiren Özyener'in yakınları, sağlık görevlilerince ambulansa alınarak sakinleştirildi.Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Özyener'in cenazesi morga kaldırıldı.

Polis Cenaze Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

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