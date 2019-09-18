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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Fatih’te alev alev yanan binaya bahçe hortumuyla müdahale etti

Fatih’te alev alev yanan binaya bahçe hortumuyla müdahale etti

Yanan binaya hortumlu müdahale(cep telefonu görüntüsü)

Mustafapaşa Bahçe Hortumu Harekete Geç Cep Telefonu Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Yangına müdahale eden Bekir Gümüş ile röp.
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Fatih’te metruk binada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki 2 katlı binaya sirayet etti. İtfaiye gelmeden harekete geçen mahalle esnafı, yangına bahçe hortumuyla su tutarak müdahale etti. Olay, Kocamustafapaşa Tarakçı Hüsnü sokakta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan bir metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binadan yükselen alevler bitişiğinde bulunan 2 katlı binaya sirayet etti. Alevleri gören mahalle esnafı Bekir Gümüş, bahçe hortumuyla su tutarak yangına müdahale etmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangının ardından metruk bina küle dönerken bitişiğindeki binada maddi hasar oluştu. “Bahçe hortumuyla müdahale ettim” Yangına yaptığı müdahaleyi aktaran Bekir Gümüş, “Birden alevlerin yükseldiğini görünce yandaki eve sıçramaması için elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Yan tarafta insanların olup olmadığını kontrol ettik. İtfaiye biraz gecikmeli geldi. Yoksa bu kadar tahribat olmazdı. Bahçe hortumuyla müdahale ettim. İçeride kimsesizlerin kaldığını düşünüyoruz. Elektrik kontağı gibi konuşuluyor” diye konuştu.

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