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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Fatih'te ahşap binada yangın - İSTANBUL

Fatih'te ahşap binada yangın - İSTANBUL

- Ahşap binada çıkan yangın - Bir vatandaşın koşarak gelmesi - Söndürme çalışmalarından görüntü - İtfaiye ekiplerinin çalışmasıFatih'te yangın - Ahşap bina tamamen yandıİSTANBUL (AA) - Fatih'te iki katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.Kadırga Limanı Caddesi Şehit Mehmetpaşa Sokağı'ndaki binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edilirken, Fatih, Eminönü, Bayrampaşa, Bakırköy ve Beyoğlu'ndan gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, bina tamamen yandı.Yangın sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kırköy Polis Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

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