Fatih'te ahşap binada yangın çıktı

-İtfaiye ekiplerinden detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Fatih’te 2 katlı ahşap bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafındaki binaya sıçrarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

