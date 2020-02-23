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23 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Fatih’te 9 araç kundaklandı, mahalle panik içinde sokağa döküldü Video

Fatih’te 9 araç kundaklandı, mahalle panik içinde sokağa döküldü Video

alevli görüntü

Akalan Kamera Kaçış Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-araçlar patlarken görüntü
-vatandaşları panikle kaçışı
-polisin vatandaşları uyarması
-aracın içine giren vatandaştan görüntü
-şüphelileri kovalayan kişilerle röp
-aracın içine giren şahıstan görüntü
-itfaiye ekiplerinin müdahalesi
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL )-Kundaklanan araçlar alev topuna döndü-Araçların kullandığı sokakta korku dolu anlar kamerada İSTANBUL

- İstanbul Fatih'te, kimliği belirsiz maskeli 4 olduğu ileri sürülen şahıs, park halindeki 9 aracı kundakladı. Yanan araçlarda patlama meydana gelirken, vatandaşlar panik içinde sokağa kendini zor attı. Olay, saat 03.15 sularında Fatih Ayvansaray Mahallesi Mumhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli 4 şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde üzerinde park halindeki 9 aracı kundakladı. Araçların yanmaya başlamasıyla şüpheli şahıslar, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada sokaktan araç geçen iki kişi, vatandaşları uyandırıp ardından kaçan şüphelileri araçla kovalamaya başladı.
Ancak maskeli şüpheliler sokak aralarından kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar çocuklarıyla panik içinde sokağa döküldü Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etmeye çalışırken, üzerine yanıcı madde atılan araçlar, bir anda alev topuna dönerek patlamadığı görüldü.
Alevlerin boyu yandaki binaların ikinci katına kadar çıkarken, panikleyen vatandaşlar korku içinde çocuklarıyla beraber sokağa döküldü. Camdan çıkan vatandaşlar, polislerin uyarısıyla içeri girdi. Panik anları kameralara yansıdı. Az daha ölüyordu Bu sırada park halindeki aracının yanmaya başladığını gören bir vatandaş, otomobilin içine girdi. Alevlere ve patlamalara aldırış etmeyen vatandaş, polisin uyarısıyla çıkarıldı. Polisin uyarısıyla vatandaş ölümden döndü. İtfaiye ekipleri alevlere müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, 9 araç kullanılamaz hale geldi. Kimsenin yaralanmadığı olayda polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik şeridi çekerek itfaiye ekipleri ile birlikte inceleme yaptı. İncelemenin ardından polisin, kundaklamayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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