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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Fatih'te 60 bin liralık cep telefonu hırsızlığı kamerada

Fatih'te 60 bin liralık cep telefonu hırsızlığı kamerada

soygun anı (Güvenlik kamerası)

Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Zanlının emniyet çıkışı
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih'te bir iş yerine giren kapüşonlu 3 hırsız 60 bin lira değerinde 30 tane cep telefonu çaldı. 1 şüpheli gözaltına alınırken hırsızlık anları anbean kameralara yansıdı. Olay, 14 Aralık'ta Fatih'te cep telefonu satan bir iş yerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, iş yerine giren hırsızlar 60 bin lira değerinde 30 cep telefonu alarak kaçtı. İş yeri sahibi Erdinç T. dükkanın soyulduğunu anlayınca Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine şikayetçi oldu. Erdinç T.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında iş yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden İlhan B. (37) ekipler tarafından düzenlenen operasyon sonucu Vatan Caddesi'nde yakalandı. Yapılan incelemelerde İlhan B.'nin "iş yerinden hırsızlık" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlhan B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer 2 şüphelinin arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Hırsızlık anları kamerada İş yerinde yaşanan hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kapüşonlu 3 şüpheli iş yerine geliyor. Şüpheliler uzun uğraşların ardından kepengi açıyor. İçeri giren şüpheliler cep telefonlarını alarak kayıplara karışıyor.
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