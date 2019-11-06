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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Fatih’te 6 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Fatih’te 6 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Sokaktan görüntü

Çatı Katı Polis Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-Yangından görüntü
-Ekiplerin söndürme çalışmalarından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) Fatih’te 6 katlı binanı çatısında korkutan yangın İSTANBUL

- Fatih’te bulunan 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahalleyi sokağa döken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü. Fatih İskenderpaşa Mahallesi Horhor Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri hızlı bir şekilde binayı boşaltırken, çevrede bulunan vatandaşlar ise durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevreden vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise merdivenli araç yardımıyla yangına müdahalede bulundu. Mahalleli söndürme çalışmalarını film izler gibi seyrederken, yangın ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatı katında inceleme yapan ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. (MB-
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