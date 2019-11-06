Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Fatih'te 6 katlı binada yangın - İSTANBUL

Fatih'te 6 katlı binada yangın - İSTANBUL

- Yangından detaylar - İtfaiyenin yangına müdahale etmesi - Yangın söndürme çalışmalarından detaylarFatih'te 6 katlı binada yangın - Duman nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince binadan çıkarıldıİSTANBUL (AA) - Fatih'te 6 katlı binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Dervişali Mahallesi Tercüman Yunus Sokak'ta 6 katlı bir binanın zemin katındaki kömürlükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Duman nedeniyle bazı apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı.Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, evlerinde mahsur kalan 3 kadın ve bir çocuğu dışarı çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mahsur Kaldı Nadan Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı