Fatih'te 6 katlı binada yangın - İSTANBUL

- Yangından detaylar - İtfaiyenin yangına müdahale etmesi - Yangın söndürme çalışmalarından detaylarFatih'te 6 katlı binada yangın - Duman nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince binadan çıkarıldıİSTANBUL (AA) - Fatih'te 6 katlı binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Dervişali Mahallesi Tercüman Yunus Sokak'ta 6 katlı bir binanın zemin katındaki kömürlükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Duman nedeniyle bazı apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı.Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, evlerinde mahsur kalan 3 kadın ve bir çocuğu dışarı çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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