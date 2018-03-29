Fatih’te 4'üncü kattan atlayan kişi hayatını kaybetti

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Cesetten görüntü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Fatih’te 4. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti. Olay, 08.00 sıralarında Fatih Molla Gürani Mahallesi Akkoyunlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Ali Küçükkılınç, bilinmeyen bir nedenden dolayı oturduğu apartmanın çatısına çıkarak aşağı atladı. 4 kat aşağı düşen kişiyi görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Küçükkılınç’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Küçükkılınç’ın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

