Fatih’te 4 katlı binanın en üst katı alev alev yandı Video

-Sokakta park eden araçlar

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Binadan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-İtfaiye erinin cama vurarak vatandaşı kaldırması

-Diğer ve genel detaylar



( İSTANBUL )- Yangına giden itfaiye aracına park engeli- İtfaiye personeli araç sahibini bulabilmek için evlerin camlarına vurdu İSTANBUL



- Fatih’te 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alev alev yanan binanın en üst katı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, sokak üzerindeki hatalı parklar nedeniyle itfaiye personeli sokak üzerindeki araç sahiplerini bulabilmek için evlerin camlarına vurdu. Yangın, saat 05:00 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi Tamburacı sokağı üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir binanın 4. Katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi evden çıkarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokak içerisinde düzensiz araç parkları nedeniyle sokağa giremedi. İtfaiye araçlarının sokağa girememesi üzerine tfaiye personeli sokak üzerinde bir aracın sahibini bulmak için evlerin camlarına vurarak araç sahibini aradı. Araçların kaldırılmasının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın en üst katında alev alev yanan yangını müdahale etti. Yangın esnasında sokak üzerinde yaşanan kısa süreli panik yaşanırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından sokak üzerinde yaşanan panik sona erdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

