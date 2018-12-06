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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Fatih’te 4 katlı binada yangın - İSTANBUL Video

Fatih’te 4 katlı binada yangın - İSTANBUL Video

- İtfaiye ekiplerinin 4 katlı binada çıkan yangına müdahale etmesiFatih’te 4 katlı binada yangın - Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken binada hasar oluştuİSTANBUL (AA) - Fatih’te 4 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Balat'ta Tamburacı Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.Can kaybı veya yaralananın olmadığı yangın sonucu binanın üst katında hasar meydana geldi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Polis Yangına Müdahale 

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