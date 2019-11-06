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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Fatih'te 4 kardeş evlerinde ölü bulundu (2) - İSTANBUL Video

Fatih'te 4 kardeş evlerinde ölü bulundu (2) - İSTANBUL Video

- Dışarıda bekleyen AFAD'a ait araç - Kardeşlerin yaşadığı bina - Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması - Cenazelerin cenaze aracına taşınmasıFatih'te 4 kardeş evlerinde ölü bulundu - Olayın yaşandığı evin kapısında "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." şeklinde not bulunması nedeniyle inceleme için AFAD ekipleri çağrıldıİSTANBUL (AA) - Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine, polis ekipleri söz konusu eve gitti.Kapının üstünde "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaşan polis ekipleri, kilitli kapıyı açıp içeri girdi.Ekipler, evde hareketsiz yatan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Y. (56) isimli 4 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekipleri, kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın, AFAD ekiplerine bilgi verdi.AFAD ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Polis Cenaze Cenaze Aracı Kimyasal Madde Polis Ekipleri 

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