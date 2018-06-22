Fatih’te 3 katlı ev alev alev yandı

-Yanma anı

-Vatandaşların itfaiyeye yardımcı olması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Vatandaşların hortumu taşıması

-Röportaj

-Genel ve detay



( İSTANBUL )- Fatih’te yanan ev için mahallesi seferber oldu İSTANBUL



- Fatih’te 3 katlı bir binanın üst katı ve çatı katı alev alev yandı. Çatı ve üst kat yanarken itfaiyenin geçmesi için vatandaşlar seferber oldu. Yangın, 21.30 sıralarında Fatih Dervişali Mahallesi Kesmekaya Caddesinde bulunan 3 katlı binadan medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden binanın üst katı ve çatı katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede üst katı ve çatıyı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin geçişi için vatandaşlar seferber oldu Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanlış park ve dar sokaklar yüzünden sokağa giriş yapamadı. Bunun üzerine vatandaşlar itfaiyenin geçmesi için seferber oldu. İtfaiyeye yardımcı olmaya çalışan vatandaşların kimisi itfaiye araçlarının geçişine yardımcı olurken bazı vatandaşlar da itfaiyecilerin hortumunu kaldırarak yangının söndürülmesi için yardımcı oldu. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

