Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Fatih’te 3 katlı ev alev alev yandı

Fatih’te 3 katlı ev alev alev yandı

Alevli görüntü

Dar Sokaklar Çatı Katı Sağlık Ekibi Esmekaya İtfaiyeciler 

-Yanma anı
-Vatandaşların itfaiyeye yardımcı olması
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Vatandaşların hortumu taşıması
-Röportaj
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- Fatih’te yanan ev için mahallesi seferber oldu İSTANBUL

- Fatih’te 3 katlı bir binanın üst katı ve çatı katı alev alev yandı. Çatı ve üst kat yanarken itfaiyenin geçmesi için vatandaşlar seferber oldu. Yangın, 21.30 sıralarında Fatih Dervişali Mahallesi Kesmekaya Caddesinde bulunan 3 katlı binadan medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden binanın üst katı ve çatı katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede üst katı ve çatıyı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin geçişi için vatandaşlar seferber oldu Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanlış park ve dar sokaklar yüzünden sokağa giriş yapamadı. Bunun üzerine vatandaşlar itfaiyenin geçmesi için seferber oldu. İtfaiyeye yardımcı olmaya çalışan vatandaşların kimisi itfaiye araçlarının geçişine yardımcı olurken bazı vatandaşlar da itfaiyecilerin hortumunu kaldırarak yangının söndürülmesi için yardımcı oldu. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Ağaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini YaktıAğaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini Yaktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı