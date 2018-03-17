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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Fatih’te 2 katlı ahşap binada korkutan yangın

Fatih’te 2 katlı ahşap binada korkutan yangın

BİNADAN GÖRÜNTÜ

Kırköy Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-YANGINDAN GÖRÜNTÜ
-İTFAİYEDEN GÖRÜNTÜ
-DETAYLAR

( İSTANBUL )- Fatih’te 2 katlı ahşap bina alev alev yandı İSTANBUL

- İstanbul Fatih’te 2 katlı ahşap bir binada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülerken, bina kullanılmaz hale geldi. Yangın, saat 23.30 sıralarında Fatih Kadırga Limanı Caddesi Şehit Mehmet Paşa Sokak içerisinde bulunan ahşap binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı ahşap bir binada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün binayı sararken, yanında bulunan binaya sirayet etti. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine Beyoğlu, Bakırköy, Fatih ve Bayrampaşa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmaları sonrasında kontrol altına alınarak söndürülürken, bina kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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